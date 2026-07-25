الإيثريوم يواصل التراجع بفعل ضعف شهية المخاطرة بالأسواق

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة، مع تراجع أسعار النفط ومتابعة المستثمرين للتطورات بالشرق الأوسط وتأثيرها على التضخم، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,060.47 دولار للأوقية، بحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما سجل المعدن الأصفر مكاسب تجاوزت 1% منذ بداية الأسبوع، مدعوماً بعمليات شراء عند انخفاض الأسعار.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس آب بنسبة 0.3% إلى 4,061.70 دولار للأوقية.

وجاء ارتفاع الذهب بالتزامن مع تراجع أسعار خام برنت بنحو 4%، بعد أن قفزت أكثر من 7% في الجلسة السابقة لتغلق فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، عقب إعلان جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

ورغم مكاسب الجمعة، لا يزال الذهب منخفضاً بنحو 23% منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير شباط.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

اجتماع الفيدرالي

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتشير بيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعر احتمالاً يقارب 80% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول المقبل.

تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها نفذت الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومستودعات للطائرات المسيرة وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية.

وأوضحت القيادة أن الضربات تهدف إلى "تقليص التهديد الذي تمثله إيران للسفن المدنية والتجارية العابرة لمضيق هرمز"، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة التجارية بدعم من القوات الأمريكية، مع انتشار أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأنه يدرس تنفيذ "هجوم واسع النطاق" على إيران، سيكون "أكبر من أي عملية شهدتها الحرب حتى الآن"، مشيراً إلى أن طهران "لم تتلقَّ القدر الكافي من الألم بعد".