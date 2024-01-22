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زلزال يضرب جنوب شينجيانغ في الصين بقوة 5.1 ريختر

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واس - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جنوب إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غرب الصين.
وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن قوة الزلزال بلغت 4.8 درجة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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