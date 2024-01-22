شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جنوب شينجيانغ في الصين بقوة 5.1 ريختر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جنوب إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غرب الصين.

وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن قوة الزلزال بلغت 4.8 درجة.

