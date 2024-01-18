افاد مصدر عسكري يمني لـ"الجزيرة" بان قوات أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة أميركية بالقرب من سواحل المكلا اليمنية. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اعلنت بانها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 85 ميلا جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري يمني للجزيرة: قوات أنصار الله استهدفت سفينة أميركية بالقرب من سواحل المكلا اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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