تحليل منصة “CryptoQuant”: سعر البيتكوين يقترب من القاع لكن مؤشرات الطلب لا تزال ضعيفة

تشير بيانات الشبكة (On-Chain) إلى أن سعر البيتكوين قد يكون قريب من تكوين قاع جديد في السوق الهابطة الحالية، إلا أن ضعف الطلب لا يزال يثير الشكوك حول قرب بدء موجة صعود قوية.

ووفقا لتقرير صادر عن “CryptoQuant”، يتداول سعر البيتكوين حاليا فوق سعرها المحقق (Realized Price) البالغ نحو 53,600 دولار بنسبة تقارب 9%، وهو مستوى ارتبط تاريخيا بمناطق القيعان خلال الدورات الهابطة السابقة.

ورغم أن هذه المؤشرات تعزز احتمالية اقتراب السوق من منطقة تجميع مهمة، فإن بيانات الطلب الفوري والمضاربات في أسواق العقود الآجلة لا تزال تسجل تراجع ملحوظ.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الطلب على البيتكوين شهد أكبر انكماش منذ يناير 2022، في حين تحولت وتيرة الطلب الفوري طويل الأجل إلى المنطقة السلبية.

كما تواصل صناديق بيتكوين الفورية (ETF) تسجيل تباطؤ واضح في التدفقات، ما يعكس تراجع اهتمام المستثمرين المؤسسات في الوقت الحالي.

وترى “CryptoQuant” أن الأسعار الحالية قد تمثل منطقة دعم مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لتأكيد انتهاء السوق الهابطة، مؤكدة أن التعافي المستدام يتطلب عودة الطلب، وتحسن تدفقات صناديق ETF، وظهور مؤشرات استسلام واضحة من جانب البائعين.

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