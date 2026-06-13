صناديق البيتكوين المتداولة تواصل نزيف السيولة للأسبوع الخامس على التوالي: لكن مؤشرات التحسن بدأت بالظهور

سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETF) أسبوعها الخامس على التوالي من صافي التدفقات السلبية، مع استمرار خروج الأموال من المنتجات الاستثمارية المرتبطة بأكبر عملة رقمية في العالم.

ورغم استمرار الضغوط، فإن وتيرة عمليات السحب تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغ إجمالي صافي التدفقات الخارجة نحو 316 مليون دولار فقط، مقابل أكثر من 1.7 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وشهد يوم الجمعة نقطة مضيئة بعدما عادت التدفقات الإيجابية إلى الصناديق بقيمة 85.8 مليون دولار، منهية سلسلة من الأيام السلبية المتتالية.

ورغم هذا التحسن النسبي، فقد تجاوز إجمالي عمليات السحب من صناديق البيتكوين أكثر من 5.7 مليار دولار خلال الأسابيع الخمسة الماضية، ما أدى إلى تراجع إجمالي التدفقات التراكمية إلى 53.6 مليار دولار.

صناديق الإيثيريوم تواجه ضغوط مماثلة:

لم تكن صناديق الايثيريوم الفورية أفضل حالا، إذ سجلت هي الأخرى أسبوعها الخامس من التدفقات السلبية.

ورغم بداية قوية الأسبوع الماضي بتدفقات إيجابية تجاوزت 82 مليون دولار، فإن موجة عمليات السحب عادت خلال الأيام التالية، لينتهي الأسبوع بخروج صافي يقارب 15 مليون دولار فقط، وهو رقم أقل بكثير من خسائر الأسبوع السابق البالغة 173 مليون دولار.

ويرى مراقبون أن تباطؤ وتيرة السحوبات وعودة التدفقات الإيجابية في بعض الجلسات قد يشيران إلى بداية استقرار تدريجي، رغم استمرار الحذر في أوساط المستثمرين.

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