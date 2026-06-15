الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يهاجم الحاجز-توقعات اليوم 15-6-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين يهاجم الحاجز-توقعات اليوم 15-6-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يهاجم الحاجز-توقعات اليوم 15-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-15 05:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البلاتين تشكيله لتداولات إيجابية مستغلا تشكيل مستوى 1640.00$ لدعم إضافي قوي لنلاحظ مهاجمته حاليا للحاجز الأولي المستقر عند 1770.00$ محاولا إيجاد منفذ لتشكيل المزيد من الموجات الصاعدة خلال الفترة القريبة.

 

نشير إلى أن محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي قد يدفع بالسعر لتجاوز الحاجز الحالي لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 1865.00$ ومن ثم ليحاول اختبار المقاومة الرئيسية والممتدة حاليا نحو 1922.00$, بينما فشل الاختراق سيجبره ذلك على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط مجددا نحو 1690.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1720.00$ و 1865.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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