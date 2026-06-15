سعر اليورو مقابل الين يهاجم الحاجز-توقعات اليوم 15-6-2026

واصل سعر البلاتين تشكيله لتداولات إيجابية مستغلا تشكيل مستوى 1640.00$ لدعم إضافي قوي لنلاحظ مهاجمته حاليا للحاجز الأولي المستقر عند 1770.00$ محاولا إيجاد منفذ لتشكيل المزيد من الموجات الصاعدة خلال الفترة القريبة.

نشير إلى أن محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي قد يدفع بالسعر لتجاوز الحاجز الحالي لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 1865.00$ ومن ثم ليحاول اختبار المقاومة الرئيسية والممتدة حاليا نحو 1922.00$, بينما فشل الاختراق سيجبره ذلك على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط مجددا نحو 1690.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1720.00$ و 1865.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز