سعر سهم الحفر العربية (2381) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 15-06-2026

قفز سعر سهم طيران الناس (4264) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعد السهم على تحقيق تلك المكاسب، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تعزيز تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 50.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 60.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد