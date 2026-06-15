الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تحت تأثير موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 15-06-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تحت تأثير موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 15-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-15 03:00AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المحوري 1,700$، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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