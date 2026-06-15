سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تحت تأثير موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 15-06-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المحوري 1,700$، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.