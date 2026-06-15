سعر سهم العقارية (ALAQARIA) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 15-06-2026

عاود سعر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية (2130) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد السهم لتلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة وربما نشهد بعض التذبذبات التي تهدف إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، لكن هذا لا يلغي السيناريو الإيجابي طيلة ثبات الدعم المهمة حول السهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 18.15 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 20.10 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد