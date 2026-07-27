لوكار للسيارات تعزز شراكتها مع جيتور بافتتاح فرع جديد بالأحساء

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - افتتحت لوكار للسيارات فرعها الجديد في مدينة المبرز بمحافظة الأحساء، وذلك بالشراكة مع شركة "التوريدات الوطنية" – الوكيل الحصري لسيارات "جيتور" في المملكة العربية السعودية.
ويضم الفرع الجديد - الذي يعتبر الفرع الثاني للوكار في الأحساء والثامن على مستوى المملكة - أحدث موديلات سيارات "جيتور" التي سجلت حضوراً لافتاً كواحدة من أسرع السيارات الصينية انتشاراً في السوق السعودي خلال السنوات الأخيرة.
وقد حضر حفل الافتتاح الرسمي الأستاذ سطام القحطاني، مؤسس مجموعة وثاق المالكة لشركة لوكار للسيارات، والأستاذ علوى المسلم، مشرف مبيعات لوكار في الأحساء، إلى جانب وفد رفيع من شركة التوريدات الوطنية برئاسة المدير العام للشركة السيد آلان سيكورا، وأستاذ حمدان قبلاي مدير مبيعات الموزعين، وبحضور ممثلين عن أمانة الأحساء وعدد من ممثلي البنوك وشركات التمويل بالمملكة.
وفي هذا السياق، أكدت "لوكار للسيارات" أن هذا الافتتاح يتبعه قريباً تشغيل مركز خدمة معتمد ومنفذ لبيع قطع غيار سيارات "جيتور" الأصلية، استكمالاً لخطة التوسع الشاملة في المنطقة الشرقية، وبناء تجربة متكاملة للعملاء تلبي تطلعاتهم في الأحساء والمناطق المجاورة. كما ألمحت الشركة إلى أن هذا التوسع سيساهم في خلق فرص عمل جديدة لكوادر المنطقة في مجالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع والصيانة.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ سطام القحطاني: (إن افتتاح فرعنا الثامن بالمملكة والثاني في الأحساء يأتي استجابة للإقبال الكبير على سيارات جيتور، وحرصاً منا على تقديم تجربة متكاملة للعملاء قريبة من مكان إقامتهم).
يُذكر أن شركة "لوكار للسيارات" تأسست عام 2014 في الرياض تحت مظلة "مجموعة وثاق العالمية المحدودة"، وتواصل استراتيجيتها التوسعية عبر شبكة فروع مدعومة بمراكز صيانة معتمدة لتقديم خيارات متعدّدة تناسب مختلف احتياجات العملاء في المملكة.
ويضم الفرع الجديد - الذي يعتبر الفرع الثاني للوكار في الأحساء والثامن على مستوى المملكة - أحدث موديلات سيارات "جيتور" التي سجلت حضوراً لافتاً كواحدة من أسرع السيارات الصينية انتشاراً في السوق السعودي خلال السنوات الأخيرة.
وقد حضر حفل الافتتاح الرسمي الأستاذ سطام القحطاني، مؤسس مجموعة وثاق المالكة لشركة لوكار للسيارات، والأستاذ علوى المسلم، مشرف مبيعات لوكار في الأحساء، إلى جانب وفد رفيع من شركة التوريدات الوطنية برئاسة المدير العام للشركة السيد آلان سيكورا، وأستاذ حمدان قبلاي مدير مبيعات الموزعين، وبحضور ممثلين عن أمانة الأحساء وعدد من ممثلي البنوك وشركات التمويل بالمملكة.
وفي هذا السياق، أكدت "لوكار للسيارات" أن هذا الافتتاح يتبعه قريباً تشغيل مركز خدمة معتمد ومنفذ لبيع قطع غيار سيارات "جيتور" الأصلية، استكمالاً لخطة التوسع الشاملة في المنطقة الشرقية، وبناء تجربة متكاملة للعملاء تلبي تطلعاتهم في الأحساء والمناطق المجاورة. كما ألمحت الشركة إلى أن هذا التوسع سيساهم في خلق فرص عمل جديدة لكوادر المنطقة في مجالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع والصيانة.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ سطام القحطاني: (إن افتتاح فرعنا الثامن بالمملكة والثاني في الأحساء يأتي استجابة للإقبال الكبير على سيارات جيتور، وحرصاً منا على تقديم تجربة متكاملة للعملاء قريبة من مكان إقامتهم).
يُذكر أن شركة "لوكار للسيارات" تأسست عام 2014 في الرياض تحت مظلة "مجموعة وثاق العالمية المحدودة"، وتواصل استراتيجيتها التوسعية عبر شبكة فروع مدعومة بمراكز صيانة معتمدة لتقديم خيارات متعدّدة تناسب مختلف احتياجات العملاء في المملكة.