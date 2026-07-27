انخفاض أرباح «تداول السعودية» 4.3% إلى 92 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - سجلت شركة "مجموعة تداول السعودية القابضة" صافي ربح بعد الزكاة قدره 92.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2026، مقارنة مع 96.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.3%.
وتعود أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 4.7%، والتي كانت مدفوعة بمصاريف الإهلاك والإطفاء.
وسجلت "تداول السعودية" إيرادات تشغيلية بلغت 322.6 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة مع 318.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.2%.
ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى الاستمرار في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للمجموعة للنمو وتنويع الإيرادات، والتي أسهمت في ارتفاع إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 13.7%، وإيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول والتي حققت ارتفاع بنسبة 4.2%..
وتعود أسباب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.6%، والتي كانت مدفوعة بانخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.1%.
كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 10% والتي كانت مدفوعة بمصاريف الإهلاك والإطفاء وتنفيذ الخطط الإستراتيجية للمجموعة وتوجهاتها المستقبلية للنمو.
وتعود أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 4.7%، والتي كانت مدفوعة بمصاريف الإهلاك والإطفاء.
وسجلت "تداول السعودية" إيرادات تشغيلية بلغت 322.6 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة مع 318.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.2%.
ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى الاستمرار في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للمجموعة للنمو وتنويع الإيرادات، والتي أسهمت في ارتفاع إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 13.7%، وإيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول والتي حققت ارتفاع بنسبة 4.2%..
نتائج النصف الأول 2026سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 147.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2026، مقارنة مع 216.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 31.9%.
وتعود أسباب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.6%، والتي كانت مدفوعة بانخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.1%.
كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 10% والتي كانت مدفوعة بمصاريف الإهلاك والإطفاء وتنفيذ الخطط الإستراتيجية للمجموعة وتوجهاتها المستقبلية للنمو.