«الصناعة» تعالج 1,274 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال يونيو الماضي

طلبات الإعفاء الجمركي

الإستراتيجية الوطنية للصناعة

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,274 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يونيو 2026.يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرَّاح الجرَّاح، إن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 4,662 بندًا للمواد الأولية، و13,974 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مراحل مشروعه كافة، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.ولفت إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية.وأوضح أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز، من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي".وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة.وتُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.