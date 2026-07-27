الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.3% اليوم الأحد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.3% اليوم الأحد

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة، 0.3%، عند 10766 نقطة، وبتداولات بلغت، 2.38 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 119.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.6 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 158 شركة

انخفضت أسهم 158 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 98، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، ويو سي آي سي، وأماك، وسليمان الحبيب، والمملكة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: أنابيب الشرق، والوسائل الصناعية، وجرير، وبي إس إف، وينساب، الأكثر انخفاضا.

السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 22001 نقطة، وبتداولات بلغت، 14.46 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.9 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 38.2 مليار ريال.
وانخقضت أسهم 32 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 23، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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