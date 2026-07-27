ارتفاع أرباح «أسمنت الشرقية» إلى 69 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشرقية "أسمنت الشرقية" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 9.5% إلى 69 مليون ريال، مقابل 63 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع إجمالي الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات.
وتضمنت الأسبا: ارتفاع الإيرادات الأخرى، وتحقيق أرباح من إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح على أساس ربعي إلى: انخفاض إجمالي الربح نتيجة انخفاض الإيرادات.
وشملت الأسباب: ارتفاع مصاريف عمومية وإدارية، وانخفاض ايرادات توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح إعادة تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة خلال الربع الحالي.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الأشهر الستة الأولى، بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إجمالي الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات.
وشملت الأسباب: ارتفاع الحصة في نتائج الشركات الزميلة، وانخفاض المصروفات الأخرى، وارتفاع أرباح إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع إجمالي الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات.
وتضمنت الأسبا: ارتفاع الإيرادات الأخرى، وتحقيق أرباح من إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح على أساس ربعي إلى: انخفاض إجمالي الربح نتيجة انخفاض الإيرادات.
وشملت الأسباب: ارتفاع مصاريف عمومية وإدارية، وانخفاض ايرادات توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح إعادة تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة خلال الربع الحالي.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الأشهر الستة الأولى، بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إجمالي الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات.
وشملت الأسباب: ارتفاع الحصة في نتائج الشركات الزميلة، وانخفاض المصروفات الأخرى، وارتفاع أرباح إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.