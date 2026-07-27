أخبار من السعودية.. عدد من الدول تدين اعتداءات الطائرات المسيّرة على المملكة وتؤكد تضامنها الكامل

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - أدانت سلطنة عُمان واستنكرت الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة بطائرات مسيرة، بحسب "الإخبارية".
وأكدت تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
وأكدت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها اليوم، مجددًا تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وشددت على رفضها لجميع الأعمال التي تستهدفها، وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وعدّت الدوحة ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
وشددت على أنه انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، جددت وزارة الخارجية الكويتية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
تقويض الأمن والاستقراركما أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات بالمسيّرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن تلك الهجمات تمثل انتهاكًا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها اليوم، مجددًا تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وشددت على رفضها لجميع الأعمال التي تستهدفها، وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
محاولات استهداف منشآت بتروليةكذلك أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية.
وعدّت الدوحة ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
ميليشيات تابعة لإيرانأيضا أدانت دولة الكويت اليوم -بأشد العبارات- الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق.
وشددت على أنه انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، جددت وزارة الخارجية الكويتية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.