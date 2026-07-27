أخبار من السعودية.. بريطانيا تؤكد حرصها على تنمية العلاقات مع المملكة وتدين اعتداءات ميليشيات إيران الإرهابية

العلاقات السعودية البريطانية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إد ميليباند.وفي مستهلّ الاتصال، قدم سمو وزير الخارجية تهنئته للسيد إد ميليباند بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهامه، ومتطلعًا للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.فيما قدم وزير الخارجية البريطاني شكره لسموه، مؤكدًا حرصه على تنمية العلاقات الثنائية، ومجددًا تضامن بلاده مع المملكة وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في المنطقة، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.