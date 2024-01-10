تعاون علمي بين قومي البحوث والبحوث الزراعية في المجالات التطبيقية والتدريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

وقع الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، بروتوكولا للتعاون مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لدعم وتوثيق علاقات التعاون العلمي والثقافي، وذلك اتفاقا مع سياسة الدولة في النهوض بالبحث العلمي فى كافة المجالات.

وقال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز - في تصريح اليوم الأربعاء - إن التعاون جاء من منطلق حرص الجانبين على تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة لهما، وإعداد كوادر علمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والإستفادة من مخرجاتها بما يخدم خطط التنمية فى المجتمع.

وأضاف أن البرتوكول يستهدف تحديد التعاون في كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك ، خاصة الأبحاث والمشروعات المشتركة فى مجال الزراعة ، بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلي والدولي وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى .

ولفت إلى أنه بموجب البروتوكول سيشارك أعضاء هيئة البحوث بالجهتين في الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة في المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة، ويقوم الجانبان بتوفير كافة الإمكانات العلمية والمعملية لدى الطرفين بما يعظم المخرجات لدى جميع الأطراف.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركزالبحوث الزراعية، أن مجالات التعاون تشمل أيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء والتدريب والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.

وأضاف أن نطاق التعاون - وفقا للبروتوكول - سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والإستشارية.

حضرالتوقيع الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتور خالد شمس المستشار العلمي لرئيس المركز،الدكتور طارق سمير جميل الأستاذ بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية ، منسقا عن المركز القومى للبحوث، والدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضى والمياه والبيئة منسقا عن مركز البحوث الزراعية، كما حضر عدد من عمداء ومديرى المعاهد ذات الاهتمام المشترك من الجهتين.