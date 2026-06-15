سعر الغاز الطبيعي يهبط بهدوء-توقعات اليوم 15-6-2026

بدأ سعر المؤشر تداولات هذا الصباح بفجوة سعرية صاعدة ليستقر من خلالها فوق الحاجز المستقر عند 30060.00 والذي شكّل بدوره الهدف المقترح بالتقرير السابق ليعلن عن استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة باستقراره حاليا عند 30240.00.

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيعزز فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 30390.00 و30510.00 على التوالي, بينما هبوط السعر دون 30060.00 وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك تأجيله للهجوم الصاعد وليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 29920.00 وصولا نحو 29770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 30100.00 و 30390.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع