لبنان يتقدم بشكويين إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)



أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أمس، تقديمها شكويين إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي لرش مواد خطرة في الجنوب واستهدافه الجيش اللبناني.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن الشكوى الأولى مستندة إلى تقرير أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ضد قيام جيش الاحتلال في فبراير الماضي برش مادة «جليفوسات» بنسب تركيز عالية فوق عدد من القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية، مشيرة إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية تحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب.

وذكرت أن الشكوى الثانية تتناول اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة في لبنان واستهدافها في السادس من الشهر الجاري آلية عسكرية للجيش اللبناني، ما أدى إلى مقتل ضابطين برتبتي عميد ونقيب، وجندي أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في الجنوب.

وطلب لبنان من الأمم المتحدة إدانة هذا الاستهداف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.

وقالت وزارة الخارجية: إنه «في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أميركية، فإن استهداف عناصر الجيش اللبناني يقوض بصورة مباشرة الجهود الدبلوماسية، ويهدد المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية، وبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً».