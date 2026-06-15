نيجيريا: القضاء على 27 إرهابياً وإنقاذ 8 مختطفين

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت نيجيريا، الأحد، بالقضاء على 27 إرهابياً وإنقاذ 8 مختطفين في عمليات منسقة في ولايتي "بورنو" شمال شرقي البلاد و"ناساراوا" بوسطها.

وأكد الجيش النيجيري، في بيان، أن الساعات الـ48 الماضية شهدت تنفيذ القوات الجوية طلعات دقيقة استهدفت معاقل الإرهابيين في منطقة تومبونس بولاية بورنو، مؤكدا القضاء على 27 منهم.

وأشار إلى أنه في حادثة منفصلة قرب كاريتو، أحبطت قوات الجيش محاولة اختطاف وأنقذت بنجاح 6 مدنيين دون تسجيل إصابات، فيما تم إنقاذ ضحيتين مختطفتين بعد فرار خاطفيهما لدى رؤيتهم القوات المتقدمة في ولاية ناساراوا".