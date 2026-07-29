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القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط 5 صواريخ قادمة من إيران

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القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط 5 صواريخ قادمة من إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن الدفاعات الجوية، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر اليوم الأربعاء، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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