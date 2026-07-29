ارتفاع حصيلة وفيات زلزال اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - هز زلزال بلغت قوته 7.1 درجة إقليم كوماموتو في جنوب اليابان مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، بينما يواصل عمال ​الإنقاذ البحث على نحو محموم عن ناجين اليوم الأربعاء، كما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدع طرق في أنحاء المنطقة.

وقالت تاكايتشي لصحفيين في طوكيو، بعد يوم من وقوع الزلزال، إن عدد القتلى ارتفع من ثلاث وفيات أعلن عنها في وقت سابق. وأضافت "لا يزال هناك أشخاص ينتظرون إنقاذهم، والوقت ينفد. وسنحشد كل الموارد المتاحة على الأرض لإنقاذ وإغاثة ⁠أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وقالت الشرطة إنها تلقت 386 بلاغا للطوارئ بعد الزلزال، بينها تقارير عن انهيار مبان وطلبات إنقاذ. وصدرت تعليمات لنحو 260 ألف ​شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء في الإقليم الذي شهد أيضا زلزالا مدمرا قبل عقد.

انتشل عمال الإنقاذ ثمانية ​أشخاص أحياء من أنقاض ‌مركز تجاري انهار جزئيا بالقرب من مدينة كوماموتو. ولقيت امرأتان ⁠حتفهما. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تحقق في احتمال وقوع انفجار غاز في مركز إيون التجاري.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا إن عمال الإنقاذ أبلغوا عن رائحة غاز داخل المبنى، لكن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق. وركزت فرق الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ والشرطة ونحو 170 من أفراد الجيش جهودها على مناطق في المبنى وردت منها نداءات استغاثة. ونشر أكثر من 4500 جندي ‌للمساعدة في جهود التعافي في أنحاء منطقة الزلزال.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن ما يتراوح بين 20 و30 عاملا في ‌أكبر مركز تجاري بالإقليم كانوا في عداد المفقودين يوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر حكومية محلية أن سبعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد انهيار مدخنة في مصنع تابع لشركة نيبون بيبر إندستريز، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة. وأفادت تقارير بأن المستشفيات تعالج عشرات المصابين. وأظهرت لقطات من الموقع أن جانبا من المركز التجاري ​الذي يضم نحو 200 متجر قد انهار.

وقال متحدث باسم الشركة المشغلة للمركز التجاري إن الإخلاء تم بالفعل عقب الزلزال للعملاء والعاملين وإن سبب الانفجار الذي وقع بعد ذلك لم يتضح بعد.

وأشارت شركات ​مشغلة لقطارات فائقة السرعة إلى أن العديد من الركاب أصيبوا وقت وقوع الزلزال وهم داخل القطارات، وأنها أوقفت جميع خدماتها فورا بعد الهزة.

قالت السلطات إن أكثر من 36 ألف منزل لا تزال بلا كهرباء.وتعرضت بعض الطرق ⁠لأضرار جسيمة.ووقع مركز الزلزال على بعد نحو 20 كيلومترا ​بجنوب مدينة كوماموتو، وهي أكبر مدينة في وسط جزيرة كيوشو ويبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة. وحذر السلطات السكان في المناطق التي شهدت أقوى الهزات بضرورة توخي الحذر من احتمال وقوع هزات قوية أخرى على مدار أسبوع تقريبا، فضلا عن خطر حدوث انهيارات أرضية.

