سعر النفط خام برنت يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 15-06-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على مكاسب قوية شهدها في بداية تداولات هذا الأسبوع، ليهاجم الزوج مستوى المقاومة المفصلي 0.7075، بعدما نجح في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة فنية قوية على عزم الزوج تمديد مكاسب التصحيحية في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.