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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 15-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-15 02:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على مكاسب قوية شهدها في بداية تداولات هذا الأسبوع، ليهاجم الزوج مستوى المقاومة المفصلي 0.7075، بعدما نجح في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة فنية قوية على عزم الزوج تمديد مكاسب التصحيحية في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.