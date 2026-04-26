‏السعودية تعرب عن استنكارها لإطلاق النار الذي استهدف حفلا حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية التي استهدفت مناطق عسكرية ومدنية في مالي
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية والانفصالية التي وقعت في عاصمة...
إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة
أجلت الخدمة السرية الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقب إطلاق نار الليلة بحفل في بهو فندق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وألقت...
المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد
في غضون أيام معدودة، تحولت العلاقة بين واشنطن وبغداد من شراكة أمنية هشّة إلى أزمة مفتوحة على احتمالات خطيرة، حين تقاطعت 3 ملفات...
أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة
شهدت الحرب في أوكرانيا أمس تصعيدًا عسكريًا حادًا، تزامنًا مع أزمة داخلية داخل صفوف الجيش، بعد إقالة قائد وحدة عسكرية إثر تداول صور...
8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية
بعد نحو 8 أشهر على الضربة التي استهدفت اجتماعا سريا لقيادات حكومية تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء في أغسطس 2025، والتي أسفرت عن مقتل...
مليونا إيراني فقدوا وظائفهم والأرمادا الأمريكية تطبق على هرمز
في تطور يعكس تذبذب مسار الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة وفد أميركي إلى باكستان كان مقرراً...
القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية خلال الـ72 ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق...
