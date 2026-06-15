شكرا لقرائتكم خبر مناطق المشجعين تقود الزوار والسياح لاكتشاف "صيف السعودية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تعد متابعة البطولات الرياضية العالمية تقتصر على الجلوس أمام الشاشات أو السفر إلى المدن المستضيفة للبطولات، بل باتت جزءًا من تجربة سياحية متكاملة داخل المملكة، مع انتشار مناطق المشجعين في عدد من الوجهات الرئيسية ضمن فعاليات صيف السعودية، ما يمنح الزوار فرصة الجمع بين الأجواء الحماسية للمونديال، وبين استكشاف المقومات السياحية والثقافية والترفيهية التي تزخر بها كل منطقة.

وتحولت مناطق المشجعين في كل من الرياض وجدة وعسير والطائف وغيرها من المدن إلى نقاط جذب رئيسية خلال موسم الصيف، حيث تستقطب عشاق كرة القدم لمتابعة المباريات الكبرى وسط أجواء جماهيرية حماسية، إلى جانب الاستمتاع بما تزخر به مدن المملكة من مواقع طبيعية وتجارب سياحية وثقافية متنوعة تلبي اهتمامات العائلات والشباب والزوار من داخل المملكة وخارجها.

في الرياض، يمكن للزائر أن يبدأ يومه بين المراكز التجارية الحديثة والمعالم الثقافية والترفيهية المتنوعة، أو يقضي وقتًا في المقاهي والمطاعم المنتشرة في مختلف أنحاء العاصمة، قبل التوجه مساءً إلى مناطق المشجعين في كل من حي جاكس بالدرعية وواجهة روشن وغيرها لمشاركة الجماهير لحظات الحماس والتشجيع ومتابعة أبرز مواجهات البطولة.

أما جدة، فتمنح زوارها تجربة مختلفة تجمع بين أجواء البحر والرياضة، حيث يمكن الاستمتاع بنزهة على الواجهة البحرية أو زيارة المناطق التاريخية والأسواق والمقاهي المطلة على البحر الأحمر، ثم الانتقال إلى مناطق المشجعين في كل من عبادي الجوهر أرينا وبروميناد جدة وغيرها لمتابعة المباريات وسط أجواء تفاعلية تعكس شغف المدينة بكرة القدم.

وفي عسير، تكتسب التجربة طابعًا طبيعيًا خاصًا، إذ يستطيع الزوار قضاء ساعات النهار بين المرتفعات الجبلية والإطلالات التي تلامس السحاب والضباب، أو الاستمتاع بالمقاهي المنتشرة على القمم والطرق الجبلية، مع الاستمتاع بأجواء المنافسات العالمية عبر مناطق المشجعين في كل من حديقة مطار أبها ولافاندا بارك التي تجمع بين الرياضة والترفيه.

وتقدم الطائف بدورها مزيجًا من الأجواء المعتدلة والحدائق والأسواق والوجهات العائلية، ما يجعلها محطة مفضلة للهاربين من حرارة الصيف، دون أن يفقدوا متعة المشاركة الحماسية في متابعة المباريات والمنتخبات المشاركة في المونديال عبر منطقة المشجعين في كل من سيتي ووك وذا بارك مول، حيث تتقاطع متعة السفر مع إثارة المنافسة الرياضية.

وتعكس هذه التجارب توجهًا متزايدًا نحو دمج الفعاليات الرياضية الكبرى مع السياحة والترفيه، بحيث لا تصبح المباراة هدف الرحلة الوحيد، بل جزءًا من رحلة متكاملة تجمع بين الاستكشاف والاسترخاء والتسوق والأنشطة العائلية.

ومع تزامن موسم الصيف مع الأجواء الرياضية العالمية للمونديال ، تبدو مناطق المشجعين أكثر من مجرد مواقع لعرض المباريات؛ فهي منصات اجتماعية وترفيهية تمنح الزوار فرصة الالتقاء ومشاركة لحظات التشجيع، وفي الوقت نفسه تشجعهم على اكتشاف التنوع الذي تتميز به وجهات المملكة، من شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي إلى جبال الجنوب ومرتفعات الطائف، ومن حيوية المدن الكبرى إلى التجارب الثقافية والتراثية المنتشرة في مختلف المناطق.

للمزيد من المعلومات حول الوجهات والتجارب ومناطق المشجعين ضمن موسم صيف السعودية:

https://www.visitsaudi.com/content/dam/documents/saudi-fan-zones.pdf