شكرا لقرائتكم خبر جازان تسجل أكثر من 4 ملايين سائح خلال 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة جازان في 2025 قدوم أكثر من 4 ملايين سائح من زوار المبيت المحليين وزوار المبيت الوافدين، محققة نموا بنسبة 47% مقارنة بـ2024، فيما تجاوز إجمالي حجم الإنفاق السياحي أكثر من 3 مليارات ريال، مسجلا نموا بنسبة 19% عن العام السابق، في نتائج تعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي بالمنطقة، وترسخ مكانتها بوصفها إحدى أسرع الوجهات السياحية نموا في المملكة.

ويعكس هذا النمو ثمرة الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي، من خلال استثمار المقومات الطبيعية والثقافية، وتطوير الوجهات والمنتجات السياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشروعات نوعية عززت جاهزية المواقع السياحية، وارتقت بتجربة الزوار السياحية، وأسهمت في رفع تنافسية المنطقة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع السياحي، وتنويع مصادر الدخل.

وتواصل منطقة جازان ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الوطنية، مستندة إلى إرثها التاريخي، وتنوعها الجغرافي، وما تزخر به من مقومات طبيعية ومعالم سياحية، بالتزامن مع تنامي الاستثمارات، وتطور البنية والخدمات السياحية، الأمر الذي عزز قدرتها على استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها.