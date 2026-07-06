شكرا لقرائتكم خبر العمارة السعودية في جازان تترجم إرث المنطقة إلى مشهد عمراني أصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت منطقة جازان باليوم العالمي للهندسة المعمارية - الذي يوافق الأول من يوليو كل عام -، من خلال تجربة عمرانية تستلهم هوية المكان وتنوعه الجغرافي والثقافي، إذ عملت الكفاءات الهندسية في أمانة المنطقة على توظيف الخصائص الطبيعية والتراثية لجازان في تصميم المشهد العمراني، بما يعزز جودة الحياة، ويحافظ على الإرث المعماري للأجيال القادمة.

وتتبنى أمانة منطقة جازان، عبر وحدة العمارة السعودية، تطبيق مبادرة «العمارة السعودية» التي أطلقتها المملكة، الهادفة إلى ترسيخ الهوية العمرانية الوطنية، من خلال أنماط معمارية مستمدة من الخصائص الجغرافية والمناخية والثقافية لكل منطقة، إذ تضم المبادرة 19 نمطا معماريا على مستوى المملكة، فيما تحتضن منطقة جازان أربعة أنماط رئيسة تعكس تنوع بيئاتها، تشمل: عمارة ساحل تهامة، وعمارة سفوح تهامة، وعمارة جبال السروات، وعمارة جزر فرسان.

ووفقا للمتحدث الرسمي للأمانة المهندس فهد الأحمري، فإن الأنماط المعمارية الأربعة في المنطقة جاءت امتدادا لخصوصية جازان الطبيعية والثقافية والعمرانية، وتسهم في إبراز شخصية المكان والمحافظة على عناصره المعمارية الأصيلة، مع مواءمتها لمتطلبات التنمية الحديثة، ففي السهول الساحلية، تعكس عمارة «ساحل تهامة» ملامح البساطة والانسجام مع البيئة المحيطة، وتعتمد على 3 أنماط هي التقليدي، والانتقالي، والمعاصر، وتطبق في مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبوعريش، وصامطة، وضمد.

وأشار إلى أن عمارة «سفوح تهامة»، تتميز بتصاميم تراعي الخصوصية والظروف المناخية، من خلال الفتحات الصغيرة والمحدودة، واستخدام المواد المحلية مثل الحجر والجص، إلى جانب الاعتماد على الأفنية والبلكونات بوصفها عناصر أساسية في التصميم، مبرزا أن هذا النمط، الذي يضم كذلك التصنيفات التقليدية والانتقالية والمعاصرة، يوجد في محافظات هروب، والعيدابي، والعارضة، ويعكس العلاقة الوثيقة بين العمارة والبيئة الجبلية المتدرجة.