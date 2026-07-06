عروض الفلكلور الشعبي تثري تجربة زوار قصور أبو سراح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت قصور أبو سراح التاريخية بمنطقة عسير، عروضا للفلكلور الشعبي، ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لموسم صيف عسير لهذا العام 2026، تحت شعار «السما أرضك». وهدفت الفعالية التي شارك فيها عدد من الفرق الشعبية، إلى إبراز الموروث الثقافي وتعريف الزوار بفنون المنطقة الشعبية في أحد أبرز المواقع التراثية بعسير، إلى جانب إحياء الفنون الشعبية في مواقعها التاريخية، بما يسهم في نقل الموروث للأجيال الجديدة، وإثراء تجربة الزوار عبر برامج تجمع بين الأصالة والتجربة السياحية. وتعد قصور أبو سراح التاريخية من أبرز المعالم التراثية في عسير، إذ تتميز بطرازها العمراني الحجري العريق، وأبراجها الشاهقة، وساحاتها المفتوحة، ومرافقها التي تهيئ للزائر تجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة المحيطة، إلى جانب جلساتها، وممراتها، والخدمات المساندة التي تجعلها محطة رئيسة لزوار المنطقة.

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