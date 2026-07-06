مهرجان أفلام السعودية يختتم فعالياته في مركز إثراء الثقافي العالمي بالظهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مهرجان أفلام السعودية فعالياته التي نظمتها جمعية السينما، بالشراكة مع مركز إثراء، وبدعم من هيئة الأفلام، في نسختها الـ12، بتتويج الفائزين بجوائز المسابقات الرسمية، وإعلان عدد من ملامح الدورة المقبلة للمهرجان، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران.

وشهد المهرجان تقديم 50 فيلما توزعت بين مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، والعروض الموازية، وبرنامج «أضواء على السينما الكورية»، ومحور «سينما الرحلة»، إلى جانب سوق الإنتاج، والندوات، والدروس المتقدمة، ولقاءات الخبراء، وجلسات توقيع إصدارات الموسوعة السعودية للسينما.

وفاز فيلم «هجرة» للمخرجة شهد أمين بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل، فيما نالت الفنانة سارة طيبة جائزة النخلة الذهبية لأفضل تمثيل عن دورها في فيلم «مسألة حياة أو موت»، وذهبت النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الروائي الطويل إلى فيلم «إركالا.. حلم كلكامش» للمخرج محمد الدراجي، ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لفيلم «مسألة حياة أو موت» للمخرج أنس باطهف.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، حصد فيلم «مجهول» للمخرج إبراهيم البكيري النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، وفاز فيلم «صرخة نملة» للمخرجة لجين سلام بجائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول، فيما ذهبت النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الروائي القصير إلى فيلم «بذرة» للمخرج سلمان يوسف، ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لفيلم «الستر» لرولان حسن وسارة مصري.