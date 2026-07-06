شكرا لقرائتكم خبر الجهنمية.. أشجار تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم التنوع النباتي الذي تتميز به منطقة جازان في إثراء مقومات السياحية البيئية في المنطقة، من خلال انتشار الأشجار والنباتات المزهرة في الحدائق، والواجهات البحرية، والمماشي، والميادين العامة؛ بما يعكس ما تشهده المنطقة من اهتمام بتنمية الغطاء النباتي، وتحسين المشهد العام، والارتقاء بالمرافق العامة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وإبراز المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة. وتبرز أشجار الجهنمية (Bougainvillea) بوصفها من أكثر نباتات الزينة حضورا في المرافق العامة بالمنطقة، لما تتميز به من سرعة النمو، وتعدد ألوانها، وقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية، مما جعلها خيارا رئيسا في أعمال التشجير وتنسيق المواقع، وأسهم في انتشارها بالحدائق، والواجهات البحرية، والمماشي، والطرق الرئيسة؛ لتصبح إحدى السمات البصرية التي تميز العديد من المقاصد السياحية بمنطقة جازان. وتنمو الجهنمية بوصفها نباتا متسلقا، إذ يتراوح ارتفاعها بين 10 و25 م، فيما يمتد نموها من 4 إلى 10 م عند توفر الدعائم المناسبة كالأقواس، والأسوار، والجدران، وتمتاز بأفرع تحمل أشواكا مقوسة، وأوراق صغيرة الحجم، فيما تتزين خلال موسم الربيع بقنابات زهرية متعددة الألوان، تشمل الأبيض، والأحمر، والأرجواني، والزهري، وتحيط بـ3 أزهار صغيرة ذات لون أصفر باهت.