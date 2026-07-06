«الموسم الصيفي» في «القدية» يقدم عروضا على التذاكر وتجارب ترفيهية متنوعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد «الموسم الصيفي» في أكواريبيا وSix Flags مدينة القدية تقديم عروض على التذاكر وبطاقات صيفية تتيح للزوار الاستمتاع بالتجارب الترفيهية في كلا المتنزهين طوال الموسم، وتستمر حتى 22 سبتمبر المقبل. وتعد أكواريبيا أول متنزه ترفيهي مائي من نوعه في المملكة، والأكبر في الشرق الأوسط، إذ تمتد على مساحة 250 ألف م2، وتضم 8 مناطق مستوحاة من طبيعة المملكة وحياتها الفطرية، إلى جانب 22 لعبة وتجربة مائية، من بينها 4 ألعاب محطمة للأرقام القياسية. فيما تعد Six Flags مدينة القدية موطنا للألعاب المحطمة للأرقام القياسية، وتمتد على مساحة 320 ألف م2، وتضم 6 مناطق، لكل منها طابعها الخاص، وتحتوي على أكثر من 28 لعبة وتجربة ترفيهية، من بينها 5 ألعاب محطمة للأرقام القياسية. ويتضمن الموسم منطقة عالم المشجعين في Six Flags مدينة القدية، التي تتيح للزوار متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم خلال أوقات عمل المتنزه.

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