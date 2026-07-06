شكرا لقرائتكم خبر متنزه العين الحارة بمحافظة الحرث يشهد إقبالا متزايدا من الزوار مع الأجواء الماطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد متنزه العين الحارة بمدينة الخوبة التابعة لمحافظة الحرث هذه الأيام، استقطابا متزايدا من الأهالي والزوار، بالتزامن مع الأجواء الماطرة التي تشهدها المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، حيث أسهمت الأمطار واعتدال الأجواء في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة الإقبال على المتنزه. ويكتسب المتنزه الذي تقدر مساحته بأكثر من 9,000 م2، أهمية سياحية واستشفائية؛ لاحتضانه عددا من الينابيع الحارة التي تتدفق على مدار العام، وتتميز بمياهها المعدنية والكبريتية، إلى جانب موقعه في أحضان الطبيعة الجبلية بمحافظة الحرث، مما جعله وجهة تستقطب الباحثين عن الاسترخاء، والاستمتاع بالمقومات الطبيعية في جنوب منطقة جازان. وتنساب مياه العين الحارة من عدة ينابيع دائمة الجريان، بدرجات حرارة مرتفعة، ويقصده الزوار للاستفادة من مياهه التي ارتبطت باستخدامات علاجية طبيعية. ويطل المتنزه مباشرة على وادي خلب، أحد أشهر الأودية بالمحافظة، حيث تمتد المزارع والأشجار على جانبيه، بينما تشق المياه طريقها بين القرى والمرتفعات؛ لتمنح الزوار مشاهد طبيعية تعكس التنوع البيئي الذي تزخر به المحافظة، وتبرز ما تتمتع به من مقومات طبيعية تسهم في تعزيز الحركة السياحية، واستقطاب الأهالي والزوار على مدار العام. وتعمل أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية محافظة الحرث حاليا، على تنفيذ مشروع تطوير متنزه العين الحارة السياحي، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير الوجهات السياحية، والارتقاء بالمواقع الطبيعية، وتعزيز جودة الحياة، في خطوة تستهدف رفع جاهزية المتنزه لاستقبال الأهالي والزوار، من خلال تطوير مرافقه، وإثراء عناصره الترفيهية، بما يعزز مكانته ضمن أبرز الوجهات السياحية في المنطقة. ويتضمن المشروع تنفيذ مسطحات خضراء، وجسر عبور، وممرات للمشاة، وأرصفة مطاطية وأخرى حجرية، إلى جانب ساحة شعبية، وجلسات عائلية، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، ومجرى للعيون الحارة، إضافة إلى مرافق خدمية، بما يوفر تجربة متكاملة تلائم مختلف شرائح الزوار. ويبرز متنزه العين الحارة بمحافظة الحرث بوصفه أحد المواقع التي تعكس تنوع المنتج السياحي بمنطقة جازان، في وقت تمضي فيه المنطقة نحو تطوير وجهاتها، والاستثمار في مواردها الطبيعية، بما يعزز جاذبيتها، ويدعم مكانتها وجهة سياحية واعدة على مستوى المملكة.