نقي للمياه السعودية توقع عقدا لشراء وتركيب مكائن لتصنيع أغطية العبوات المعبأة

أعلنت شركة الأندلس العقارية عن توقيع إحدى شركاتها التابعة شركة الأندلس لتشييد المباني الدراسية، المملوكة بلها الكامل، عقداً مع شركة مدارس أجيال اليمامة الأهلية، لغرض تطوير وتأجير مجمع تعليمي ثنائي المنهج في حي النسيم بمدينة الرياض.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ القيمة الإيجارية لمدة العقد البالغة 25 سنة 156.88 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية تتضمن شراء أرض في حي النسيم بمدينة الرياض مساحتها 11 ألف متر مربع، حيث تقوم شركة الأندلس لتشييد المباني الدراسية، التابعة للشركة، بإنشاء وتطوير المجمع التعليمي عليها وبعد اكتمال المبنى وتسليمه يتم تأجيره لشركة مدارس أجيال اليمامة الأهلية (الطرف المشغل) وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ومتطلبات الجهات الإشرافية المعتمدة.

وأعلنت شركة الأندلس العقارية في بيان منفصل، عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة الأندلس لتشييد المباني الدراسية) بشراء أرض مخصصة للاستخدام كمرفق تعليمي في حي النسيم بمدينة الرياض، بقيمة إجمالية 23.65 مليون ريال (شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي).

وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء مجمع تعليمي عليها وفقاً لاشتراطات أمانة منطقة الرياض والجهات ذات العلاقة لاحقاً، وذلك يأتي ضمن الخطط التوسعية في أنشطة الشركة ولغرض زيادة الإيرادات بما يتماشى مع استراتيجيتها المعلنة ولتحقيق قيمة مضافة لمساهميها.

كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الشركة التي تم الإعلان عنها مطلع العام الحالي، وتحقيقًا لأهداف تنمية أعمال الشركة وتنويع محفظتها الاستثمارية واستدامة أعمالها والتوسع في قطاع المرافق التعليمية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة لمساهميها.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث لعام 2026، وأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أية مستجدات جوهرية بهذا الشأن في حينها.