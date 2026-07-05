سعر سهم غذاء القابضة (GHITHA) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 05-07-2025

مدد سعر سهم شركة ثمار التنمية القابضة (4160) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 39.18 ريال، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وبدعم إيجابي متواصل نتيجة تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أدي إلى وصول السهم لمستوى المقاومة 42.32 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وفي الخلفية من كل ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم في وقت سابق من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لاستهداف مقاومات جديدة على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 39.18 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 46.16 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد