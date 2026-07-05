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منصور بن زايد: نبارك لملك المغرب التأهل لربع نهائي كأس العالم

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منصور بن زايد: نبارك لملك المغرب التأهل لربع نهائي كأس العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة والشعب المغربي، بمناسبة تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026.
وكتب سموه، على «منصة «إكس»: «فرحة مستحقة لأسود الأطلس بتأهلهم اليوم إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد أداء قوي وروح عالية جسدت عزيمة المنتخب المغربي الشقيق».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «نبارك لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي هذا الإنجاز، ونتمنى للمغرب الشقيق كل التوفيق في مواصلة مشواره المشرف».

— منصور بن زايد (@MansourBinZayed) This is a Twitter Status
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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