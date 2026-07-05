سعر سهم تعاونية الاتحاد (UNIONCOOP) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 05-07-2026

واصل سعر سهم يو سي آي سي (1323) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المفصلي 26.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من هذا بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 26.50 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 29.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد