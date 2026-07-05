سعر سهم الاتحاد (8170) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 05-07-2026

صعد سعر سهم مجموعة فتيحي القابضة (4180) بتداولاته الأخيرة على مستوياته اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة، خاصة وقد جاء هذا الأداء مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.40 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد