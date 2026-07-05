سعر سهم يو سي آي سي (1323) يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 05-07-2026

اكتسى سعر سهم الشركة العالمية للتأمين التعاوني (8280) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليصل السهم إلى اختبار مستوى المقاومة المحوري 14.30 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وقد جاء هذا الأداء مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة قوية لدخول زخم إيجابي جديد حول السهم قد يدفعه لاختراق تلك المقاومة وتمديد مكاسبه.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يفسح له المجال لتحقيق ذلك.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 14.30 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 15.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد