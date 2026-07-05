شكرا لقرائتكم خبر إصدارات سينمائية.. ووثائقي يحكي سيرة لاعب سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت العروض السينمائية والمعرفية في مهرجان أفلام السعودية بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) - مبادرة أرامكو السعودية -، حكايات وقصصا لـ17 فيلما، من الروايات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مسابقة الأفلام الوثائقية، مع استمرار الندوات والجلسات الحوارية مع صناع الأفلام.

ووثق الفيلم السعودي «نور» سيرة لاعب المنتخب السعودي محمد نور منذ بداياته في مكة المكرمة وصولا إلى نجوميته الكروية.

وشهدت الفعاليات توقيعا لإصدارات الموسوعة السعودية للسينما، وندوتين تناولتا رحلة صناعة فيلم، وتجارب الأفلام ذات الميزانية المحدودة، مع تواصل الجلسات النقاشية والحوارية بعد العروض.

وتوزعت العروض بين مسرح وسينما «إثراء»، حيث التقت مجموعة من الأعمال السعودية والخليجية التي ناقشت موضوعات متعددة، مع حضور الخيال العلمي في المشهد السينمائي، أما «سينما الرحلة» استضافت 5 أعمال من الصين وفرنسا ومصر والعراق والولايات المتحدة، حيث عكست تنوعا جغرافيا لافتا، فيما اختتمت نوافذ السينما الدولية بفيلم الإثارة والحركة الكوري الطويل لينتقل برنامج «أضواء على السينما الكورية» بالجمهور من المساحات التأملية القصيرة إلى عوالم الحركة والنوع.