السعودية : ضبط 15.6 ألف مخالف وترحيل 12 ألفاً في أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة في جميع مناطق المملكة عن ضبط 15.6 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 25 يونيو حتى 1 يوليو 2026م؛ من بينهم 7.8 آلاف مخالف لنظام الإقامة، و4.5 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، إضافة إلى 3.3 آلاف مخالف لنظام العمل.

وضبطت الجهات الأمنية 1.6 ألف شخص حاولوا التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، وشكل اليمنيون 46% والإثيوبيون 53% من هؤلاء المتسللين.

وأوقفت الحملات 58 فردًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما ضبطت 17 شخصًا تورطوا في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.

ويخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 27.4 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من ألفي امرأة، فيما أُحيل 16.9 ألف مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، كما أُحيل 4.1 آلاف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، ورُحِّل 12.2 ألف مخالف.

وأكدت وزارة الداخلية أن من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم أو يؤويهم أو يقدم لهم أي خدمة، سيتعرض لعقوبات صارمة؛ وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير بالمخالف.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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