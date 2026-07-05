«جازين» تشارك إلى جانب «ميلاف العالمية ونوق ونوا» للضيافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت جازين، إحدى العلامات التابعة للشركة السعودية للقهوة، إلى جانب ميلاف العالمية ونوق ونوا للضيافة في المعرض الدولي للنقل والخدمات اللوجستية 2026 بمدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن جناح المملكة الذي ينظمه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالتعاون مع استثمر في السعودية، وبمشاركة 25 جهة وطنية من منظومة النقل والخدمات اللوجستية والاستثمار، لتعزيز حضور المملكة الدولي، واستعراض التحولات النوعية التي تشهدها منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وإبراز الفرص الاستثمارية والمشروعات الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشهدت المشاركة استعراض قصة البن السعودي وتجربة جازين في تقديم القهوة السعودية بمعايير عالمية، إلى جانب إبراز المنتجات الوطنية التي تقدمها شركات محفظة ميلاف العالمية، بما يعكس تنوع القطاع الغذائي السعودي وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.

وتقدم «نوق» تعريفا بمنتجاتها المبتكرة القائمة على حليب الإبل، فيما قدمت نوا للضيافة نموذجها المتكامل في خدمات الضيافة السعودية، في إطار مشاركة تعكس تكامل العلامات الوطنية التابعة لميلاف العالمية، وتبرز الهوية السعودية الأصيلة أمام الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه المشاركة امتدادا لجهود المملكة في دعم الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وبناء شراكات إستراتيجية تفتح آفاقا جديدة للنمو، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.

وبين الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في ميلاف العالمية، محمد زيني، أن مشاركة المجموعة في المعرض الدولي للنقل والخدمات اللوجستية في شنغهاي، تأتي التزاما من «جازين» بتعزيز حضور البن السعودي في الأسواق العالمية، وإبراز جودته وقصته الأصيلة أمام جمهور دولي متنوع، مشيرا إلى أن المشاركة إلى جانب ميلاف العالمية ونوق ونوا للضيافة، تجسد نموذجا لتكامل العلامات الوطنية التابعة للمجموعة، ويعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنتجات السعودية للمنافسة عالميا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.