أكاديمية سدايا تطلق برامج ومعسكرات تدريبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أكاديمية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، 8 برامج ومعسكرات ضمن مبادرتها «صيف المستقبل» لشهر يوليو 2026؛ بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين المختصين والمبتدئين من اكتساب المهارات العالية في التقنيات المتقدمة، بالتزامن مع عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي.

وتضم البرامج المطروحة مسارات تدريبية متخصصة للمختصين تشمل برامج هندسة البيانات الحديثة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ورؤية الحاسب للمطورين، وبناء أنظمة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلي المتقدمة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة في التقنيات المتقدمة. كما تشمل المبادرة برامج مخصصة للمبتدئين، من أبرزها رفع الإنتاجية وتحسين العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأوامر والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والبرمجة التوليدية، إلى جانب برامج أخرى تراعي اختلاف مستويات المشاركين، بما يتيح لهم اكتساب المهارات الأساسية والانطلاق نحو التخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه البرامج امتدادًا لجهود «سدايا» في بناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال برامج تدريبية ومعسكرات تطبيقية تواكب أحدث التطورات التقنية، وتسهم في إعداد جيل وطني قادر على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية المملكة في التقنيات المتقدمة.