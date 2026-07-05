انت الان تتابع خبر الزيدي يدعو المواطنين للإخبار عن "أموال الفساد" ويوجه بنسبة للمخبرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الزيدي في بيان، "يهيب رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً من سيادته على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري".

وأضاف البيان "وجّه سيادته بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، تثميناً لدورهم الوطني، ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر".