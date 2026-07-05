«سوق الإنتاج» يسدل ستاره محققا أرقاما غير مسبوقة في تاريخ مهرجان «أفلام السعودية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل «سوق الإنتاج» ستاره على الصعيد المهني في مهرجان «أفلام السعودية»، محققا أرقاما غير مسبوقة في تاريخ المهرجان؛ إذ بلغت جوائز المسابقة 51 جائزة تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 ملايين ريال، بارتفاع كبير يتجاوز 60% مقارنة بالدورة الماضية، وسط حراك استثنائي شهد عقد 48 اجتماعا وشراكة بين صنّاع الأفلام والجهات المنتجة. وجاءت البرامج اليومية لتكشف تنوعا لافتا في مسارات الدورة الـ12، بين وثائقيات تستعيد الحرفة والصوت والسيرة، وأفلام روائية تختبر الغموض والخرافة والكوميديا. وفي مجريات الفعاليات، برز في مسابقة الأفلام الوثائقية ثقل وثائقي من خلال6 أفلام عرضت في يوم واحد، قاربت موضوعات الهوية، والتراث، والذاكرة الشعبية، والرياضة، والغوص، والقرصنة الالكترونية، والسيرة الفنية، من أبرزها فيلم «ملك الأكتاف» مستكشفا البشت السعودي. وضمن محور «سينما الرحلة»، جرى عرض أفلام من الصين وفرنسا ومصر والولايات المتحدة، في برنامج أكد التنوع الجغرافي والإنساني للمحور، إلى ذلك أتيحت لصناع الأفلام والمهتمين بالقطاع جلسات فردية مع مختصين لتبادل الخبرات وتطوير الأفكار، إضافة إلى عقد جلسات حوارية مع المخرجين بعد العروض، منحت الجمهور فرصة لمناقشة الأفلام وسياقاتها الإبداعية والإنتاجية.

وتوزعت العروض بين مسرح إثراء وصالة السينما، حيث شهدت أفلام المسابقة عروضا وعناوين روائية متنوعة ضمن مسارات مختلفة في المعالجة السينمائية.

يذكر أن الفعاليات تقام في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» - مبادرة أرامكو السعودية - بتنظيم من جمعية السينما بالشراكة مع مركز إثراء، وبدعم من هيئة الأفلام، حيث ضم البرنامج السينمائي المتنوع ليوم الأربعاء 14 فيلما.