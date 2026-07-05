جامعة المؤسس تفتتح مشروع تطوير المزرعة السمكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بكلية علوم البحار، مشروع إعادة تأهيل وتطوير المزرعة السمكية بمقر الكلية في أبحر بمدينة جدة، وذلك بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، في خطوة تعكس التكامل بين القطاعين الأكاديمي والحكومي لدعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي في المملكة.

وشهد الافتتاح رعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ووكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، والوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي.

وخلال حفل الافتتاح، شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم استعرض مدير عام الإدارة العامة لتربية الأحياء المائية المهندس فارس بن محمد الغامدي، مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة والجامعة، وعقب ذلك قام نائب وزير البيئة والمياه والزراعة برفقة الحضور بجولة ميدانية على مرافق مشروع تأهيل وتطوير المزرعة السمكية.

وأوضح عميد كلية علوم البحار الدكتور تركي بن متعب الردادي، أن مشروع إعادة وتأهيل المزرعة السمكية يعد أحد المشاريع النوعية التي تستهدف تطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية في مجال الاستزراع المائي، بما يسهم في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتوطين التقنيات الحديثة، وتعزيز الأمن الغذائي، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.