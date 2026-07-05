تابعة لشركة الأندلس السعودية توقع عقدين لتطوير وتأجير مجمع تعليمي في الرياض

سجلت شركة المراعي تراجعا نسبته 1.73% بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2025.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 13.19% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 732.22 مليون ريال.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح إلى 635.66 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 646.87 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى ارتفاع تكاليف الشحن للأعلاف بشكل رئيسي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التوزيع المدفوعة بارتفاع مصروفات الطاقة.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني ول من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 813.56 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 813.24 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.96%، إلى 5.87 مليار ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 5.29 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، تراجعت أرباح الشركة إلى 1.37 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.38مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 0.74%.