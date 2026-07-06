شكرا لقرائتكم خبر جمعية الثقافة والفنون بجدة تعزز الحراك الإبداعي ببرامج نوعية ومبادرات ثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت جمعية الثقافة والفنون بجدة خلال يونيو حزمة من البرامج والمبادرات الثقافية والفنية التي عكست تنوع أنشطتها ودورها في دعم الحراك الإبداعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين المواهب، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الثقافي وترسيخ مكانة الفنون بوصفها رافدًا للتنمية الثقافية والإبداعية.

وشملت البرامج إقامة أمسيات ثقافية وحوارية وفعاليات فنية تناولت قضايا الفكر والإعلام وصناعة المحتوى، من أبرزها أمسية «هيمنة الترند»، إلى جانب أمسية «السيرة والمسيرة».

ووقعت الجمعية مذكرة تفاهم مع إحدى المؤسسات التعليمية الدولية في جدة، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية، وتوسيع نطاق البرامج المشتركة.

وفي مجال الفنون البصرية، احتضنت الجمعية النسخة التاسعة من جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه، التي واصلت ترسيخ مكانتها بوصفها من أبرز الجوائز المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة، من خلال دعم الفنانين وتشجيع التجارب الإبداعية، وتقديم جوائز مالية بلغ مجموعها 170 ألف ريال، بما يعزز الحراك التشكيلي ويرتقي بالإنتاج الفني الوطني.

وأكد مدير الجمعية محمد آل صبيح، أن الجمعية تواصل تنفيذ برامج نوعية بما يسهم في توفير بيئة محفزة للإبداع، وتمكين الموهوبين، وتوسيع المشاركة الثقافية. وتواصل الجمعية من خلال برامجها ومبادراتها ترسيخ حضورها بوصفها منصة ثقافية حاضنة للإبداع، تسهم في تنمية الوعي المجتمعي، وصون الذاكرة الثقافية، وتعزيز استدامة الحراك الثقافي والفني في المملكة.