شكرا لقرائتكم خبر تهيئة 41 حديقة ومتنزها وممرات للمشاة بمساحة 1.44 مليون م² لموسم صيف رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، مستوى جاهزيتها لاستقبال موسم صيف 2026، من خلال تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية، وتهيئة المرافق العامة والترفيهية، بما يلبي احتياجات الأهالي والزوار، ويعزز جودة الحياة، ويوفر بيئة آمنة وجاذبة لقضاء أوقات ممتعة خلال فترة الصيف.

وأوضحت أن الخطة شملت استكمال تهيئة 41 حديقة ومتنزها عاما، إلى جانب 3 مماش نموذجية، بما يوفر خيارات متنوعة للتنزه وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وذلك ضمن مساحات خضراء إجمالية تتجاوز 1.44 مليون م2، إضافة إلى رفع جاهزية ممرات المشاة والمضامير الرياضية بما يضمن راحة مرتاديها وسلامتهم.

وبينت أن جهودها في تنمية الغطاء النباتي في الحدائق والميادين والطرق الرئيسة خلال النصف الأول من 2026 أسفرت عن زراعة 2,910 أشجار، إلى جانب زراعة 500 ألف زهرة، في إطار تحسين المشهد الحضري، وتعزيز المساحات الخضراء، والإسهام في توفير بيئة أكثر استدامة وجاذبية.

وأكدت استمرار أعمال الصيانة الدورية والنظافة الشاملة ومتابعة جاهزية المرافق العامة والحدائق والمتنزهات، لضمان تقديم خدمات بلدية عالية الجودة، بما يواكب ارتفاع معدلات الإقبال عليها.

ودعت بلدية محافظة رفحاء الأهالي والزوار إلى المحافظة على المرافق العامة والمتنزهات، والإسهام في تعزيز المشهد الحضري من خلال الاستخدام الأمثل للمرافق والإبلاغ عن أي ملاحظات، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات البلدية.