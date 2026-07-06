شكرا لقرائتكم خبر أكثر من مليون شجرة لوزيات بتبوك تفتح موسما زراعيا غنيا بالفواكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط تنوع زراعي لافت، يبرز محصول اللوزيات في منطقة تبوك كأحد المحاصيل الموسمية المهمة، مستندا إلى 1,485,400 شجرة تنتج النكتارين والبرقوق والخوخ والمشمش، وتدعم وفرة المعروض في الأسواق، حيث تعد منطقة تبوك بيئة زراعية ملائمة لإنتاج مختلف أنواع الفواكه والخضراوات، لما تتميز به من طبيعة جغرافية ومناخ مناسبين أسهما في تنوع محاصيلها الزراعية، وجعلاها من المناطق التي تسهم بإنتاجها الموسمي في تغطية جزء من احتياج الأسواق داخل المنطقة وخارجها.

وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، أن القطاع الزراعي في المنطقة يحظى باهتمام متواصل من الوزارة، من خلال تشجيع المزارعين على اعتماد التقنيات الحديثة، واستخدام أنظمة الري والتسميد الفعالة، إضافة إلى بناء قدراتهم عبر منصات الإرشاد الزراعي الالكترونية، بما يسهم في تطوير المنتجات الزراعية وتحسين جودتها.

وأوضح أن منطقة تبوك تحتضن 14,500 مزرعة، و1,580,575 شجرة عنب، و834,358 نخلة، فيما يمتد محصول القمح على مساحة 15,000 هكتار، والأعلاف الخضراء على مساحة 27,200 هكتار، كما تضم المنطقة 1,300,000 شجرة زيتون، و80,000 شجرة رمان، و90 ألف شجرة مانجو، و90,000 شجرة حمضيات، إلى جانب 1,485,400 شجرة من اللوزيات، و9,850 بيتا محميا، فيما تصل مساحة الخضار المكشوفة المتنوعة إلى 50,000 هكتار.