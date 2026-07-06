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سيف بن زايد: قواتنا الجوية مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض

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  • سيف بن زايد: قواتنا الجوية مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض 2/4
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  • سيف بن زايد: قواتنا الجوية مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض 4/4

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سيف بن زايد: قواتنا الجوية مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض

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5 يوليو 2026 23:12

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن القوات الجوية الإماراتية مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض.
وأكد سموه، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن «القوات الجوية الإماراتية لا تُقاس بالعروض، بل بقدرتها حين تُختبر السماء في الميدان».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أنها «قوةٌ مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض، لله الحمد صنعتها قيادةٌ بنت الإنسان قبل الآلة، والكفاءة قبل القوة». 
وأوضح سموه «وفي العمليات يثبت فرسان أنهم صُنّاع أثرٍ لا أصحاب مشهدٍ عابر».

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) This is a Twitter Status

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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